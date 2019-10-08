Suriye’de barışa yürüyoruz

Türkiye, Suriye’de barışın tesisi ve güvenli bölge için planlanan operasyon için tüm hazırlıkları tamamladı. Ankara’nın kararlı duruşu sonucu dün ABD bölgedeki askerlerini çekmeye başladı. TSK, şimdi sınır ötesindeki terör unsurlarını temizlemek için Başkan Erdoğan’dan gelecek talimatı bekliyor

ABD'nin uzun süredir oyaladığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması ve Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında dün gerçekleşen görüşme ve ardından da Beyaz Saray'dan gelen açıklama ile Suriye düğümü çözüldü. Bölgeden gelen bilgilere göre ABD askerleri gözlem noktalarından çekilmeye başladı. Dün sabah ABD Resulayn ve Tel Abyad'taki üslerden çekildi.



BİRKAÇ KOLDAN GİRİLECEK



Türkiye de harekat için çalışmalarını tekrar gözden geçiriyor. TSK'nın Fırat'ın doğusuna ABD'lilerin çekildiği Tel Abyad ve Resul ayn arasındaki bölge başta olmak üzere birkaç koldan bölgeye girmesi bekleniyor. TSK'nın kara unsurları girmeden önce de Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları bölgede önceden tespit edilen terör mevzileri ve yığınakları bombalayacak. Terör örgütü YPG/PYD unsurlarının kaçma ihtimaline karşı İHA ve SİHA'larla bölge kontrol edilecek. Terör unsurlarının lojistik desteğini kesmek için kritik hedefler de sürekli kontrol altında tutularak geçişler önlenecek. 30 km derinliğe kadar inmesi planlanan TSK unsurları güvenlik ve hakimiyeti sağladığı alanlarda cepheler açarak gözlem noktaları oluşturacak.



MİLLİ ORDU DA KATILACAK



Askeri kaynaklar ÖSO ile diğer muhalif güçlerin birleşerek Suriye Milli Ordusu kurduğunu, bu unsurların da TSK'nın eşgüdümünde hareket edeceğini belirtti. Türkiye, operasyonun ardından bölgenin asli unsurlarının geri dönmesi için insani çalışmalar da sürdürecek. TİKA, Türk Kızılayı, AFAD gibi kurumlar bölge için gerekli hazırlıkları tamamladı.



SIZMALARA KARŞI ÖZEL HAZIRLIK



Bölgeden Türkiye'ye karşı sızmaları önlemek için sınır boyunca termal kameralarla toprak altı ve üstünün tomografik görüntüleri çekiliyor. Bölgede 22 ABD askeri üssü olduğu bilinirken, Hava Kuvvetlerine ait Göktürk-1 isimli uydumuz bölgeden günde 2 bin 560 net fotoğraf çekerek TSK'ya gönderiyor. Harekatın başlaması ile birlikte Mardin Nusaybin, Urfa Akçakale ve Ceylanpınar sınırlarındaki köylerdeki vatandaşların olası bir hava saldırısından nasıl korunacağına dair özel çalışma yapıldığı öğrenildi.



BARIŞ PINARI



Bugüne kadar TSK'nın Suriye ve Irak'ta başlayan karışıklıkların ardından bölgede gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonların isimleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmuştu. Bu operasyonun adının da Barış Pınarı operasyonu olabileceği belirtiliyor.



BEYAZ SARAY TALİMAT VERDİ ASKERLER ÇEKİLDİ



Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütü YPG, sonun başlangıcına geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki teröristleri etkisiz hale getirmeye hazır. Harekat öncesinde bölgede görev yapan Amerika askerleri de, Beyaz Saray'ın talimatıyla geri çekilmeye başladı.



SİZİ KORUMAYACAĞIZ



Reuters, Amerika'nın YPG'ye onları korumayacağına dair bilgilendirme yaptığını duyurdu. Bu karar sonrasında YPG'li teröristler büyük panik yaşıyor. Amerikan askerlerinin boşalttığı üs noktaları görüntülendi. Amerikalı askerlerin bölgeden çekildiği anlarda kaydedilen görüntüler de servis edildi.



'SONU GELMEZ SAVAŞTAN ÇEKILME VAKTİ GELDİ'



Fırat'ın doğusunda planlanan harekata onay veren ve bölgeden askerleri çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Türkiye'nin bölgeye yönelik planladığı harekatla ilgili açıklama yaptı. Terör örgütlerine finans kaynağı sağlandığını itiraf eden Trump, "Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunun için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar. 3 yıl beklemede kaldım. Ama artık çoğu aşiretler arası olan bu gülünç sonsuz savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi. Bizim yararımıza olan her yerde savaşacağız ve sadece kazanmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.



BELİRLİ BÖLGEDEN ASKERLERİ ÇEKTİK



ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye'nin kuzeydoğusundan Amerikan askerlerini çekme kararı konusunda iletişim halinde olduğu bildirildi. Pentagon yetkilisi, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik. Bu operasyonu desteklemiyoruz" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAYACAĞIZ'



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadeleri kullanıldı



AB: SURİYE KRİZİ SİYASİ ÇÖZÜLMELİ



Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonla ilgili Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, "AB, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, başından beri Suriye'deki krizin askeri değil, siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor" dedi. AB'nin Birleşmiş Milletler'in siyasi çözüm sürecini ve Suriye'nin birliğini desteklediğinin de altını çizen Kocijcancic, Türkiye'nin operasyon sonrasında bölgeye mültecileri geri gönderme planına ilişkin ise, "Suriye'de siyasi çözüm sağlanmadan mültecilerin geri gönderilmesine ilişkin şartların oluşmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



PKK SÖZCÜSÜ ABD'Yİ SUÇLADI



Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu terörden temizleme konusundaki kararlı tutumu terör örgütü PKK'da büyük panik yaşanıyor. SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.



'ÜLKE BEKASINI SAĞLAMAYA KARARLIYIZ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyon için "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Ancak bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu.



'KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ'



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, harekat hazırlıkları ile konuştu. "Barış sağlana kadar mücadelemiz sürecek" diyen Altun, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.



'KİMSENİN TOPRAĞINDA ZERRE GÖZÜMÜZ YOK'



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" diyen Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlü ve kararlıdır."

FATİH ŞENDİL