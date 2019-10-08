Sırbistan ziyareti öncesi Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin kararlılığını vurguladı. Trump’la yaptığı görüşmenin ardından ABD askerlerinin çekilmeye başladığını söyleyen Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik dediğimizi yapacağız. Terör tehditlerini kabul etmeyiz” dedi

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve mültecilerin güvenli bir şekilde evlerini dönmesini sağlamak için Fırat'ın doğusunda kurmayı planladığı Güvenli Bölge için artık sona elindi. Sırbistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Suriye'ye operasyonun yakın zamanda olabileceğinin sinyalini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi ve Türkiye'nin operasyon konusundaki kararlılığını vurguladı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:



DEAŞ'LILARI DERDEST EDELİM



Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil. Bu rakamlar abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olanlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Almanya, Fransa'da bulunan DEAŞ'lılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim.



F-35 UZAYAN BİR SÜREÇ OLDU



Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Burada ikili görüşme yaparak son gelişmeleri ele alma fırsatımız olacak. F-35 uzayan bir süreç oldu. Biz hala parça gönderiyoruz. Ödemelerde de aksama yapmıyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödeme yapmış bulunuyoruz. Bu konuyu görüşmemizde bir karara bağlamak amacımız.



İNSANLIK İÇİN KAVGA DEĞİL, BARIŞ LAZIM



Sırbistan'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Balkanlardan barış mesajı verdi. Türkiye'nin, Balkanların istikrar ve refahında yapıcı rol oynamaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Bölge ülkelerine mevcut sorunları geride bırakarak aralarındaki diyalog ve işbirliğini artırmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık insanlık için kavga değil, barış lazım" dedi. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan TC TUR uçağına, Sırbistan hava sahasına girişinde Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Erdoğan'ı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti. İki liderin basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

HASAN AY