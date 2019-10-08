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Tırşu!

Tırşu!
Giriş Tarihi: 8.10.2019

önceki akşam 20.00 sıralarında yakınında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı. Kaza önceki akşam 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. Turşu yüklü 35 ELF 34 plakalı TIR, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada dorsesinde yüklü turşu bidonları yola devrildi. Kazayı duyup gelen firma sahipleri, habercilere tepki göstererek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Yola saçılan turşuların temizlenmesi sonucu trafik akışı normale döndü.

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