Trump'tan Türkiye açıklaması! Erdoğan ve Trump ne zaman görüşecek?

Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı çalışmalarının ardından küstah açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak" dedi.

Türkiye'nin sınırındaki tehdidi yok etmek için Fırat'ın doğusunda yapmaya hazırlandığı operasyon çalışmalarının ardından skandal açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'de, "Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek. Türkiye NATO'nun önem bir üyesidir" mesajını paylaştı.