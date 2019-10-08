Üniversiteli İpek yurt odasında ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu. İpek Ç.'nin, epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici aletle yara izine rastlanmayan İpek Ç.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İsabeyli Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Ç., dün sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Odaya giren temizlik görevlisi, İpek Ç.'yi hareketsiz görünce yurt görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde İpek Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğum yeri Hatay olan İpek Ç.'nin, epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi.