Yeşim Salkım'ın Mehmetçik'e Klavye delikanlısı ifadeleri sosyal medyayı ayaklandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarımızı terör tehlikesinden korumak yapacağı terör operasyonunu ‘Savaşa Hayır’ diyerek protesto edenler arasına Yeşim Salkım da katıldı. Yeşim Salkım’ın Twitter’da bir Mehmetçik ile tartışması sosyal medyayı salladı.

Yeşim Salkım da Türkiye'nin Suriye'de yapacağı terör operasyonuna 'Savaşa Hayır' diyerek karşı çıktı. Twitter hesabından "Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır" mesajını yayınladı.

Salkım'ın bu paylaşımı sonrası bölgeden yeni gelen bir Mehmetçik kendisine cevap verdi. Yeşim Salkım ve Mehmetçik'in tartışması sosyal medyayı salladı.



İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA MEHMETÇİK'İ ENGELLEDİ

Mehmetçik'in "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip çoluk, çocuk demeden katleden teröristlerle dolu..Burada bol keseden atmak kolay tabii!" şeklindeki karşılığına Salkım, "Sen gittin herhalde. Ben teröristlere değil savaşa hayır dedim" diyerek cevap verdi.



Mehmetçik'in "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken ben oradan daha yeni geldim" tweeti üzerine Yeşim Salkım "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diyerek kendisini engelledi.





Yeşim Salkım'ın engellemesi üzerine bölgeden gelen askerin fotoğrafı paylaşıldı.

"BEN ASLINDA AMERİKA'YA DEDİM"

Twitter'da gündeme oturan Yeşim Salkım mesajının yanlış anlaşıldığını aslında Amerika'ya sitem ettiğini dile getirdi. Yeşim Salkım tepkiler sonrasında "Benim Amerika için yazdığım twit alıp evirip çevirip bana saldıranlarla mahkemede görüşeceğiz" şeklinde bir tweet daha attı.



Yeşim Salkım'ın tepkiler sonrası "Amerika için yazdım" sözleri Twitter'da ti'ye alındı.