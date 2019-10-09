  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > 2019 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2019 sahiplerini buldu

2019 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

09.10.2019, 13:47

’ne 3 bilim insanı John B. , M. ve Akira Yoshino laik görüldü. Öte yandan 97 yaşındaki 'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.

2019 Nobel Tıp Veya Fizyoloji ile Fizik ödüllerinin ardından Kimya dalının kazananları da belli oldu. Bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino "lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları" için Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.



*2019 Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim insanları

EN YAŞLI İSİM OLDU

Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu. Lityum iyon piller yeniden şarj edilebiliyor; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi birçok elektronik alette kullanılıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2019 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN