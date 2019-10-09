Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Aydın, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
09.10.2019, 09:20
Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Aydın, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Aydın merkezli fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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