'Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı

Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Resulayn ve Tel Abyad’a kara harekatına başladı. Türk askeri 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre 20.42 itibariyle Resuayn ve Tel Abyad'a kara harekatı başladı. Türk askeri 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan kara harekatının başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabında şu ifadeler yer aldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekâtına başladı."

MÜNBİÇ'E OPERASYON



Bölgeden gelen bilgilere göre Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e kara harekatına başladı. Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında çatuışma yaşanıyor.

55 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ



Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Operasyonla ilgili ilk bilanço da açıklandı. Saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi yerle bir edildi.