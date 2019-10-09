Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili siyasilerden ilk mesajlar

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili siyasiler açıklama yaptı. Mesajlarda askerlere başarı mesajları dikkat çekti.

Türk savaş uçakları terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırdı. Harekatı başlamasının ardından siyasilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

NUMAN KURTULMUŞ: MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş harekat ile ilgili "#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin." açıklamasında bulundu.

MUSTAFA ŞENTOP: HEDEF TERÖR KORİDORUNU YOK ETMEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİT GÜL: NE ESARAETE RIZA GÖSTERİR, NE ESARET YAŞATIRIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız." dedi.

MEVLÜT ÇAVUŞLOĞLU: RABBİM ŞANLI ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla; -Bölge teröristlerden temizlenecek, -Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak. Göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek. Bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin! Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı" dedi