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Başkan Erdoğan ile Putin arasında " operasyonu" görüşmesi

Başkan Erdoğan ile Putin arasında Suriye operasyonu görüşmesi

09.10.2019, 14:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,14:51

Başkan , Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın ’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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