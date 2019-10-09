Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.
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