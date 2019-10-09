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'ya darbe: 109 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe: 109 terörist etkisiz hale getirildi

09.10.2019, 11:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,12:20

İçişleri Bakanlığı, örgütü 'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'ya yönelik operasyonlarla terörist sayısı 600'ün altına düştü. Teröristler arasında panik, korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı." ifadelerine yer verildi.

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