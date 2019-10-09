Sırbistan’da 3’lü zirve

Başkan Erdoğan, dün Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı. Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temel atma törenine de katılan Erdoğan, yolun bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Yol hayattır, medeniyettir. Bu yolla burası çekim alanı haline gelecek” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarının ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile birlikte Türkiye- Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne ve temel atma törenine katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan, bir sonraki üçlü zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek'te, diğerinin ise daha sonra Türkiye'de yapılacağını ifade etti. Erdoğan, bu zirvelerin devamının getirilecek olmasının gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halkların kaynaşması noktasında son derece önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.



HÜKÜMET SORUNU ÇÖZÜLMELİ



Bosna Hersek'in hükümet sorununun halledilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil" diye konuştu. Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar Sırbistan- Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var 'yol hayattır, medeniyettir'. Belgrad ile Saraybosna arasında bu otoyolun yapılması bölgedeki iskanı, yerleşimi verimli hale getirecek. Buralardan göçü de engelleyecek. Burası çekim alanı haline gelecek ve buralarda yaşayanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır." Erdoğan, Sremska Raça köyünde düzenlenen temel atma töreninde de "Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz" dedi.



TÜRKİYE BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLAYICI



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic de, otoyol projesinin yanı sıra demiryolu projesini de görüştüklerini belirterek, bu projelerin bölge için gerekli olduğunu söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Şefik Dzaferovic ise, Türkiye'nin bölgede istikrar sağlayıcı bir faktör olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bölgedeki tüm ülkelerle çok iyi ikili ilişkileri var. Bu şekilde Türkiye genel anlamda Batı Balkanlarda istikrarın sağlanmasına katkı sağlayabilir. Sayın Erdoğan'a bundan dolayı teşekkür ediyorum. Saraybosna- Belgrad Otoyolu, bölgedeki barış ve istikrarı olumlu etkileyecek bir proje" değerlendirmesinde bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise, Erdoğan'a üçlü zirveye katıldığı için teşekkür etti. Belgrad ile Saraybosna arasının 3 saate ineceğini belirten Vucic, 1945'ten beri bölgede görünmez bir elin karayolu, demiryolu gibi projeleri engellediğini belirterek, otoyol projesiyle bölgedeki Sırplar ve Boşnakları birbirine bağlayacağını belirtti.



BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

HASAN AY