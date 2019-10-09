TİKA restore etti Emine Erdoğan açtı

Sırbistan temasları sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı. Erdoğan, Kalemeydan'da, Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903'te inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında bilgi aldı.



GÖBEKLİTEPE SERGİSİNİ GEZDİ



Türk Haftası kapsamında Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni de gezen Emine Erdoğan, bitkisel çay ile kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsü'nde çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Damat Ali Paşa Türbesi'ni de ziyaret eden Erdoğan'a programlarda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic de eşlik etti.