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Trump'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Trump'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

09.10.2019, 20:16 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,20:46

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'ın 'nin 'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında '' 'nin 'ye operasyonunu onaylamıyor, bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.

Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı.

Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.

Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

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