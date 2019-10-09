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Trump'tan mesajı: 50 askerimizi çektik

Trump'tan Suriye mesajı: 50 askerimizi çektik

09.10.2019, 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,15:01

Başkanı 'tan bir açıklama daha geldi. Trump, "ABD hiçbir zaman 'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı.

"50 ASKERİMİZ ÇEKTİK"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik." dedi.

"SONU GELMEYEN SAÇMA SAVAŞLAR"

Donald Trump, "Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor" dedi.

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