Türkiye operasyonu başlattı, BMGK toplanacağını açıkladı

Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine BMGK Avrupalı üyelerin talebiyle yarın toplanacağını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine BM Güvenlik Konseyi'nun Avrupalı üyeleri toplantı talebinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi yarın toplanacağını açıkladı.
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