  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Türkiye operasyonu başlattı, BMGK toplanacağını açıkladı

Türkiye operasyonu başlattı, toplanacağını açıkladı

Türkiye operasyonu başlattı, BMGK toplanacağını açıkladı

09.10.2019, 19:05

Türkiye'nin Suriye'deki 'nı başlatması üzerine Avrupalı üyelerin talebiyle yarın toplanacağını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine BM Güvenlik Konseyi'nun Avrupalı üyeleri toplantı talebinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi yarın toplanacağını açıkladı.

Detaylar gelecek...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye operasyonu başlattı, BMGK toplanacağını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN