Türkiye tehditlerle hareket etmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Gazi Üniversitesi 2019- 2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için yapacağı harekatla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Gazi Üniversitesi 2019- 2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için yapacağı harekatla ilgili konuştu. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü için tutumunu devam ettirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Oktay, "Dünyaya uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler kendi göbeğini kendisi keser" dedi.



HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ



Fırat Kalkanı ve Afrin'deki güvenli bölgelere bugüne kadar 370 bin mültecinin Türkiye'den geri dönüş yaptığını da kaydeden Oktay, "Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaya geldi. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır" diye konuştu.