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Bakteri yuvası midyeciye ekipler bile şaşırdı

Bakteri yuvası midyeciye ekipler bile şaşırdı
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Midye satışlarını mercek altına alan ekipleri, midyecilere baskın yaptı. Bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini basan ekipler, midyelerin yerde, hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki çamur gibi sularda hazırlandığını tespit etti.

Midye satışlarını mercek altına alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, midyecilere baskın yaptı. Son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Gediz bölgesinde yer alan üretim yerini belirledi. Bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini basan ekipler, midyelerin yerde, hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki çamur gibi sularda hazırlandığını tespit etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belgesi ve işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda park, kafe ve alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi.

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