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'nda 2. gün! 2 köyde kontrol sağlandı!

Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün! 2 köyde kontrol sağlandı!

10.10.2019, 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,13:14

'nin 'ye yönelik düzenlediği 'nda 18.saat geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Resulayn'daki 2 köyde kontrolü sağladı.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, YPG bölgelerini bir bir düşürmeye başladı. Paniğe kapılan YPG'li teröristler yeni cephe açmaya çalışırken Kahraman Türk askeri, 2 köyde kontrolü sağladığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün! 2 köyde kontrol sağlandı


İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün...

09.30 : Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

09.10 : İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

07.19 : Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Kamışlı'daki terör hedefleri vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.10 : Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

Komandolar sınırı böyle geçti! O anlar kamerada

06.30: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 90 bin camide Fetih suresi okundu.

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