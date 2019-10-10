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Efsane tabur için hazırlanıyor!

Efsane tabur Barış Pınarı Harekatı için hazırlanıyor!

10.10.2019, 09:41

’nda akşam üstü kara harekatı da başladı. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetler personelleri görev bölgelerine giderken, taburları da harekat için hazırlıklarını yapıyor.

Meskun mahal operasyonlarında büyük başarı gösteren komandoların bir kısmı sınır hattına sevk edilirken, Türkiye'nin dört bir yanındaki komando tugaylarında da hazırlıkların hızlandığı öğrenildi.

9 ŞEHİT VEREN KOMANDOLAR HAZIRLANIYOR
Süperhaber'in haberine göre bu hazırlıklardan bir tanesi, Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG unsurlarının temizlenmesini hedefleyen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan ve 9 şehit vererek yüreklerimizi dağlayan Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'nda yapılıyor. 9 şehitten sonra Bornova'ya dönen Komandoların Barış Pınarı Harekatı için hazırlandığı bilgisi geldi.

Ayrıca Tokat'taki Jandarma Komando Taburu'nda ve Şırnak Çakırsöğüt'teki Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda da hazırlıklar yoğunlaştı. Hazırlıklar tamamlandığında, komandolarımızın bölgeye sevk edileceği bildirildi.

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