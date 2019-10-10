Eski başbakanlardan Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu

Eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Başkan Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barışı Pınarı Harekatı sürüyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eski başbakanlardan "Barış Pınarı Harekatı" için destek telefonu geldi.



Eski Başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut'un Başkan Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettikleri öğrenildi.