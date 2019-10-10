FOX TV'de tarihi hata! Harekat alanını göstereyim derken...

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından haberlerin tek gündemi Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon oldu. Harekatın detaylarını ekranlara taşımaya çalışan FOX TV ise tarihi bir hata yaptı. Harekat alanını gösteren haritayı yansıtan FOX TV, şehirlerin yerlerini yanlış yazınca sosyal medyada gündem oldu. Fox'un hatasını tiye alan sosyal medya kullanıcıları, "İyi, Türkiye'nin adını doğru yazmışlar" yorumları yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik harekatlarından biri olan ve ABD ile gerilimi zirveye çıkaran Barış Pınarı Harekatı, Suriye'deki teröristlerin temizlenmesi ve Güvenli Bölge oluşturulması için şanlı Türk ordusu tarafından dün resmen başlatıldı.

Dostu ve düşmanı açıkça belli eden bu harekat sonrası, ajanslar ve haber kanallarının tek gündemi TSK oldu.

FOX ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDI

Harekatı seyircisine duyuran haber bültenlerinden biri olan Fox Ana Haber Bülteni, Fatih Portakal'ın sunumuyla ekranlara geldi. Haberde, Portakal'ın arkasındaki ekrana harekat alanını gösteren bir harita yansıtıldı.

Harita üzerinde Diyarbakır ile Malatya'nın yerleri yanlış yazıldı.

Fox'un hatasını tiye alan sosyal medya kullanıcıları, "İyi, Türkiye'nin adını doğru yazmışlar" yorumları yaptı.