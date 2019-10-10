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İşkence yapan baba tutuklandı

İşkence yapan baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.10.2019

'da 19 yaşındaki kızına işkence yapan baba Muzaffer A. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece "Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İstanbul'da 19 yaşındaki kızına işkence yapan baba tutuklandı. Muzaffer A'nın 5 Ekim'de de kızının şikayeti üzerine gözaltına alındığı ancak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine yeniden gözaltına alınan Muzaffer A. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece "Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Tuğba kızımıza engelli annesi için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula giden kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek yardımı sağlanacaktır. Kızımızı hukuki süreçte de yalnız bırakmayacağız" denildi.

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