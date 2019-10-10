Site bahçesine uçan araçta can pazarı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Ege Mahallesi Dursun Akçam Sokak'ta meydana geldi. Kuveyt uyruklu Saleh Alqaffas yönetimindeki otomobil, yokuştan indiği sırada direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü Alqaffas ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İBRAHİM UZUN