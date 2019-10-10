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teröristlerinin manipülasyon yaptığı fotoğrafların gerçekleri

Sosyal medya teröristlerinin manipülasyon yaptığı fotoğrafların gerçekleri

10.10.2019, 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,11:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'deki 'nı lekelemek için algı operasyonu yapan 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Sosyal medyada Türk ordusunun sivilleri ve çocukları öldürdüğü yönünde algı operasyonu yapanların yalanları belgelerle halka aktarıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesaplar sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine hız verdi.

İdlib'te Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla paylaşıldı.

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