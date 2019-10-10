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Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi

Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi

10.10.2019, 13:01

Muhalif savaşçılardan oluşan (SMO), 'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

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