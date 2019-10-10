Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.