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Topçu atışlarıya vurulan bu sabah sessiz, Kamışlı vuruluyor

Topçu atışlarıya vurulan Tel Abyad bu sabah sessiz, Kamışlı vuruluyor

10.10.2019, 09:33

'nin, 'nin kuzey bölgesinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan 'da bu sabah sessizlik hakim. Sabahın ilk saatleri itibari ile ise Kamışlı vurulmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı.

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SESSİZLİK HAKİM
Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

TERÖRİSTLER MEVZİLERDEN KAÇTI
Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

KAMIŞLI VURULUYOR
Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Kamışlı'daki terör hedefleri saat 07.19 itibari le vurulmaya başladı.
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