ABD Başkanı Donald Trump, "Bölgeye asker gönderip savaşı kazanmak seçeneklerden biri" dedi.
Trump, şu ifadeleri kullandı: "IŞİD'in halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor. Üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et"
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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