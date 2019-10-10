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Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

10.10.2019, 23:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,23:50

Başkanı , "Bölgeye asker gönderip savaşı kazanmak seçeneklerden biri" dedi.

Trump, şu ifadeleri kullandı: "IŞİD'in halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor. Üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et"

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