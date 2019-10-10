Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Bölgeye asker gönderip savaşı kazanmak seçeneklerden biri" dedi.

Trump, şu ifadeleri kullandı: "IŞİD'in halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor. Üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et"