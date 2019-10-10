Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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