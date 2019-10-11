9 aylık bebeğe bile kıydılar

Panik halindeki teröristler, Suriye topraklarında gizlendikleri deliklerden yerleşim yerlerine havan saldırısı düzenledi. Şanlıurfa'nın akçakale ilçesine düşen havan mermileri nedeniyle biri bebek, 6 kişi şehit oldu, 70 kişi yaralandı.

Harekatın başlamasının üzerinden 1 gün geçmesinin ardından YPG'li teröristler havan mermileriyle Suriye tarafından sivilleri hedef almaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine Suriye sınırından terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca roket ve havan atıldı. Saldırılarda biri bebek 3 sivil şehit oldu, 46 kişi de yaralandı. Saldırılarla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.



MARDİN'DE 3 ŞEHİT



Mardin Valiliği de, Nusaybin ilçesinde terör örgütü tarafından atılan havan topunun bir siteye düşmesi sonucu 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Bölgeye yapılan terörist saldırılarda yaralananların sayısı ise 24 olarak açıklandı.







