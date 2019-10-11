  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Bakan Akar açıkladı: 342 terörist etkisiz hale getirildi!

açıkladı: 342 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakan Akar açıkladı: 342 terörist etkisiz hale getirildi!

11.10.2019, 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019,13:41

Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda 'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Akar açıkladı: 342 terörist etkisiz hale getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN