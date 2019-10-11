Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatıyla ilgili dünyaya açık mesaj veren Erdoğan, "Kim ne derse desin attığımız adımı durdurmayacağız. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ında açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir, yaşadığımız sıkıntıları coğrafyamızın kaderi değildir.



Terör yüzyılımızın vebasıdır. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Türkiye olarak 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz.



Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk.



Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

"TÜRKİYE KOMŞULARININ SINIRLARINA SAYGILIDIR AMA BİR ŞARTLA..."



Türkiye komşularının egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmaması düşmanca faaliyetler yürütülmemektedir.



Tek amacımız oradaki canileri engellemek teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatının amacı da budur.



"BİZİM MÜCADELEMİZ KÜRTLERLE DEĞİL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE"



Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil terör örgütleriyledir. Bugün havan topları atışıyla 1 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü. 10'a yakın insanımız öldü. Daha önce yüzlercesi öldürüldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Türkiye olarak 911 km. sınırımız olan Suriye rejiminin dahi kabul etmediği YPG/PYD'ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız.



"KİM NE DERSE DESİN ATTIĞIMIZ ADIMI DURDURMAYACAĞIZ. BİZ KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ"



Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Kim ne derse desin attığımız adımı durdurmayacağız. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bu bölgeyi Güvenli Bölge ilan ettik. Kim için ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli için. Biz bunların haklarını koruyoruz.