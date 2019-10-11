‘Bu mücadeleden zaferle çıkacağız’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz" diyen Albayrak, "Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz" diyen Albayrak, "Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Albayrak, "Terörle mücadele ederek, en çok kayıp veren, en çok bedel ödeyen ülkelerden biri olarak Türkiye artık kesinlikle taviz vermeyecek. Uzaktan akıl vermek kolay. Bugün verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak, kimin bombalar attığını bütün dünya görüyor. On yıllardır bugün için hazırlanan planı ordumuz, bu millet darmadağın edecek. Terörle mücadele lafını diline dolayıp, siviller üzerinden demagoji yaparak yalan propaganda yapan birilerine, samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım. Barış Pınarı da terör yapılanmasını paramparça edeceğimiz, inşallah sivilleri ve insani değerleri en üstte tutarak başarıya ulaşacağımız bir operasyon olacak. Ama siyaset, ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, dik duracağız" dedi.



ŞEHİT GÜNEŞ TOPRAĞA VERİLDİ



Akçakale'de şehit düşen vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş için Manisa'nın Salihli ilçesinde tören düzenlendi. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.