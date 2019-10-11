Kapıları açar yolumuza bakarız

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nda 109 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Harekatı işgal hareketi gibi göstermeye çalışanlara da tepki gösteren Erdoğan, “İşgal derseniz iş kolay kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz. Bugüne kadar 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yola devam ederiz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye, bölgesinde ve dünyada etkili bir konuma yükseldi. Tabi bu süreçte pek çok engeli aşmak mecburiyetinde kaldık. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. İçerde başarılı olamayınca sınırda dizayn ettikleri yeni tehditlerle karşımıza çıktılar. DEAŞ'ı kullanarak bölgeyi ve ülkemizi kan ve ateşe boğmaya çalıştılar. Terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Ekonomiyi de silah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. Türkiye'nin dizleri üzerine çökeceğini sandılar ama başaramadılar.



109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Son 4 yılda sınır içinde 7500 sınırlarımızın dışında 8500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta hapsettik. Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şu an bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi konuşanların hangisi verdi.



MÜLTECİLERİ GÖNDERİRİZ



Bizim derdimiz terör örgütleriyle. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yola devam ederiz ama kapıları da açarız. Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin Türkiye'nin meşru haklarını korumasına karşı çıkması acziyet göstergesidir. Şu anda ülkemizde sadece Kobani'den gelen 300 bin Kürt var. Önce bunu konuşalım. Amerika, AB bunu görmez. 3 milyon Suriyeliye de kendi topraklarında yaşamaları için yardım yapıyoruz. Dünyada hangi ülke bunu yaptı?



NATO ÜLKELERİNE ÇAĞRI



Bu mücadelenin altında güneyimizde bir terör örgütünün kurulmasını engellemek var. Geçen zamanda sadece ülkemizi oyalama taktiklerine başvurulmuştur. Şimdi buradan NATO ülkelerine sesleniyorum. Biz bir NATO üyesiyiz. Terör örgütleri Türkiye'ye saldırırken sessiz kalamazsınız. Siz Türkiye'yi bir kaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Kara propagandalara karşı gerekli tedbirleri aldık. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koydu. Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Biz öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz. Ama inşallah yılanın başını ezeceğiz. Kardeşlerimizin huzuru için bunu başaracağız. Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak onu yapacağız. Yani gittiğimiz yerlere huzur ve barışı götüreceğiz. Planımız herkesin evine dönmesi. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.



KINASAN NE YAZAR KINAMASAN NE YAZAR?



Türkiye'nin DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı duruşunu sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, "Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kim getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Suriye'nin birliği için verdiğimiz mücadelede siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sisi birileriyle toplantı yapmış harekatı kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" dedi.



DEAŞ VARLIĞI BİTECEK



Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiştir. Barış Pınarı'ndan sonra DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Kalması gerekenler cezaevlerinde kalacak, uyruğu olduğu ülkelerin kabul etmesi durumunda bir kısmı da kendi ülkelerine gönderilecek. Ama Türkiye, bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ bu topraklarda yeniden varlık gösteremeyecek" dedi.