Kazada ölünce yolda bırakmışlar

Manisa'nın Salihli ilçesinde cansız bedeni hurdacı tarafından bulunan gencin, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde cansız bedeni hurdacı tarafından bulunan gencin, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Ayşe-Ragıp Gülmez çiftinin tek çocukları olan ve kısa bir süre sonra askere gidecek olan Şakir Gülmez'in iki gün önce arkadaşları ile birlikte eğlenmek üzere Alaşehir ilçesine gittiği, dönüş yolunca gençleri taşıyan açık kasa kamyonetin bariyerlere çarptığı öğrenildi. Kamyonetin kasasında bulunan Salihlili gencin çarpışma sonucu kasadan düşerek hayatını kaybettiği, korkuya kapılan arkadaşlarının ise olay yerinden uzaklaştığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EMRE SAÇLI