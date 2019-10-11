  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Kazada ölünce yolda bırakmışlar

Kazada ölünce yolda bırakmışlar

Kazada ölünce yolda bırakmışlar
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'nın Salihli ilçesinde cansız bedeni hurdacı tarafından bulunan gencin, öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde cansız bedeni hurdacı tarafından bulunan gencin, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Ayşe-Ragıp Gülmez çiftinin tek çocukları olan ve kısa bir süre sonra askere gidecek olan Şakir Gülmez'in iki gün önce arkadaşları ile birlikte eğlenmek üzere Alaşehir ilçesine gittiği, dönüş yolunca gençleri taşıyan açık kasa kamyonetin bariyerlere çarptığı öğrenildi. Kamyonetin kasasında bulunan Salihlili gencin çarpışma sonucu kasadan düşerek hayatını kaybettiği, korkuya kapılan arkadaşlarının ise olay yerinden uzaklaştığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EMRE SAÇLI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazada ölünce yolda bırakmışlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN