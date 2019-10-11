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destan yazıyor’

‘Mehmetçik destan yazıyor’
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor" diyen ve harekatın başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin" dedi.

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