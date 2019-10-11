NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Türkiye'nin güney sınırındaki Patriotlarını çekme kararı için, "Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz." ifadelerini kullandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Türkiye'nin güney sınırındaki Patriotlarını çekme kararı için, "Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır. Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik" dedi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Stoltenberg'e bilgi verdiğini de söyleyen Çavuşoğlu, "Müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net görmek istiyoruz. Ayrıca siviller konusunda dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez. Şu anda dünyada insani yardımlarda da birinciyiz, en çok mülteciye ev sahipliği yapmış ülkeyiz" dedi.



KİMSE BU KADAR ETKİLENMEDİ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Türkiye, zor bir bölgenin sınırlarında bulunuyor. NATO ittifakından hiçbir üye, Türkiye kadar Orta Doğu'dan şiddet ve istikrarsızlığa maruz kalmadı, Türkiye kadar Suriye'den gelen mülteciye ev sahipliği yapmak zorunda da kalmadı" diye konuştu. DEAŞ teröristlerinin kaçmasına müsaade etmemek gerektiğini belirten Stoltenberg, tutuklu DEAŞ'lıların orada tutulmaya devam edilmelerini sağlamak için çözüm bulmak zorunda olduklarını dile getirdi.