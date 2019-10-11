Harekata yönelik kara propagandaya en güzel yanıtı ateş hattındaki askerlerimiz verdi: Çocuklar ölmesin diye bölgeye huzuru, Fırat’ın doğusuna Mehmetçik’in şefkatini götüreceğiz

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye barış ve huzur götürmek için yola çıkan askerlerimiz, önceki gece Suriye topraklarına giriş yaptı. Zırhlı personel taşıyıcılarla bölgeye giden yüzlerce komando, Türk Milleti'nin dualarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından bir kez daha sınır hattını aştı. Terör yuvalarının havadan ve karadan birer birer vurulmasının ardından özel birliklerimiz de barışı götürmek için canları pahasına mücadele veriyor.



MEHMETÇİK ŞEFKATİ



Terör örgütlerini savunup, Türkiye'nin harekatını karalayanlara en güzel mesaj da yine sınır hattından geldi. Harekatta çok sayıda sivil kayıp yaşanacağına yönelik algı operasyonu başlatanlara inat Fırat'ın doğusuna giren kahraman askerlerimiz tek hedefin teröristler olduğunu söyledi. Bölgede görev alan İzmirli asker Ali, "Düğüne gidiyoruz. Çocuklar ölmesin diye öldürmeye değil, yaşatmaya gidiyoruz. Bölgeye huzuru, Mehmetçik'in şefkatini götüreceğiz" diyerek Türk halkından dua istedi.