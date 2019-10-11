  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Öldürmeye değil yaşatmaya gidiyoruz

Öldürmeye değil yaşatmaya gidiyoruz

Öldürmeye değil yaşatmaya gidiyoruz
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Harekata yönelik kara propagandaya en güzel yanıtı ateş hattındaki askerlerimiz verdi: Çocuklar ölmesin diye bölgeye huzuru, Fırat’ın doğusuna ’in şefkatini götüreceğiz

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye barış ve huzur götürmek için yola çıkan askerlerimiz, önceki gece Suriye topraklarına giriş yaptı. Zırhlı personel taşıyıcılarla bölgeye giden yüzlerce komando, Türk Milleti'nin dualarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından bir kez daha sınır hattını aştı. Terör yuvalarının havadan ve karadan birer birer vurulmasının ardından özel birliklerimiz de barışı götürmek için canları pahasına mücadele veriyor.

MEHMETÇİK ŞEFKATİ

Terör örgütlerini savunup, Türkiye'nin harekatını karalayanlara en güzel mesaj da yine sınır hattından geldi. Harekatta çok sayıda sivil kayıp yaşanacağına yönelik algı operasyonu başlatanlara inat Fırat'ın doğusuna giren kahraman askerlerimiz tek hedefin teröristler olduğunu söyledi. Bölgede görev alan İzmirli asker Ali, "Düğüne gidiyoruz. Çocuklar ölmesin diye öldürmeye değil, yaşatmaya gidiyoruz. Bölgeye huzuru, Mehmetçik'in şefkatini götüreceğiz" diyerek Türk halkından dua istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öldürmeye değil yaşatmaya gidiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN