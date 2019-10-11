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'ta teröristlerden hain saldırı: 2 askerimiz oldu, 3 yaralı

Tel Rıfat'ta teröristlerden hain saldırı: 2 askerimiz şehit oldu, 3 yaralı

11.10.2019, 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019,13:06

'ta Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına / terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 asker oldu, 3 asker de yaralandı.

Gaziantep Valiliğinin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı.

ŞEHİT DÜŞTÜLER

Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

ATEŞ ALTINA ALINDI

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

YETKİLİLER HASTANEYE AKIN ETTİ

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

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