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18 köy 'dan temizlendi!

18 köy PKK'dan temizlendi!

12.10.2019, 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019,12:16

, 'nda bu sabah Rakka'nın kuzeydoğusunda yapılan operasyonda 18 köyün kurtarıldığını ve onlarca 'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu Bariş Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli ordu Rakka'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK lı öldürüldü.
Kurtarılan köyler:
(Nus Tel, Rajm İnva, Um Curn Elsavavin, Camus, Lezge, Elarida, Huveyran, Elvasta, Şokan, Eltervaziye, Elzeydi, Elnebhan, Elhalidiye, Elhuveyra Elkebir, Elhuveyra Elsagir, Elfilo, Elgacir ve Elgazil)

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