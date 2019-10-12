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Harekatı’nda ve PÖH timleri sahaya iniyor

Barış Pınarı Harekatı’nda JÖH ve PÖH timleri sahaya iniyor

12.10.2019, 10:11

Afrin ve operasyonlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât () ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

14 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI
Resulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef ve Asfar Neccar ile Tel Abyad yakınlarındaki Halave köyü, teröristlerden kurtarıldı. Böylece teröristlerinden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. SMO askerleri, köylerde güvenlik tedbirleri alarak arama tarama faaliyeti başlattı.

415 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." denildi.

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