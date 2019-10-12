Dolmabahçe’de harekat diplomasisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Türkiye’deydi. Barış Planı Harekatı nedeniyle zamanlama açısından kritik önemdeki ziyarette Stoltenberg, Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. 1 saat süren basına kapalı görüşmede harekatla ilgili detayların görüşüldüğü öğrenildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Dün Karacaahmet Mezarlığı'na giderek annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, cuma namazının ardından ise Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti.



FİKİR ALIŞVERİŞİ



Stoltenberg Türkiye temaslarının ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.



PAKİSTAN'DAN DESTEK



Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'la da telefon görüşmesi yaptı. Barış Pınarı Harekatı için desteklerini ileten Han, Türkiye'nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirdi. Han, şöyle dedi:

"TERÖRÜN 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz."



BAŞKAN ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil terör örgütleriyledir. Kim ne derse desin attığımız adımı durdurmayacağız. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bu bölgeyi Güvenli Bölge ilan ettik. Kim için, ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli için. Bunların haklarını koruyoruz" diye konuştu.