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'nda son durumu sahada inceledi

Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı'nda son durumu sahada inceledi

12.10.2019, 10:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019,10:36

ve komutanlar, sınır hattındaki 'ne gelerek ’ndaki son durumu sahada inceledi. , "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.

"KESİNLİKLE ABD VE KOALİSYON ASKERİNİN VURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar 'Barış Pınarı' harekat merkezinde

"BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ"

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" diye konuştu.

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