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'den 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

12.10.2019, 12:55

Genel Başkan Yardımcısı , 'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yalçın mesajında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." sözlerine yer verdi.

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