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'nda öldürülen terörist sayısı 459 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 459 oldu

12.10.2019, 19:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019,20:05

'dan yapılan açıklamada, "'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." denildi.

Fırat'ın doğusunda terör odaklarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu" denildi.

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