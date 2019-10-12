Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Son dakika bilgisine göre, Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.

Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi tekrar huzura ve barışa kavuşturmak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekatın 4. gününde 415 terörist etkisiz hale getirilirken 14 köyde terörden arındırıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn'dan hedefe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu stratejik nokta olan M4 kara yoluna ulaştı. Münbiç'ten Kamışlı'ya kadar uzanan stratejik M4 kara yolu teröristlerin ikmal hattı olarak kullandığı bir nokta ve buranın ele geçirilmesi oldukça önemli...

BIRAKIP KAÇTILAR

Teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı köylerde PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Harekatta 415 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.

6 SMO ASKERİ ŞEHİT

TSK ile ortak hareket eden Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Dedat Köyü'nde arama tarama çalışmaları yaparken gizlenen YPG/PKK'lılar tarafından pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada 6 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Daha sonra Milli Ordu birlikleri köyü teröristlerden kurtardı.