YPG çuvalladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusundaki ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede bulunan köyler teker teker terör örgütünden arındırılırken, köstebek gibi tünellere saklanan teröristler de bir bir avlanıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğin karşısında duramayan PKK/YPG unsurları Tel Abyad ve Rasulayn'da kazdıkları tünellere çekildiler. Mehmetçiği arkadan vurmak için yeraltı yollarını kullanmayı hedefleyen örgütün planları tünellerin giriş ve çıkışlarının bombalanmasıyla çöktü. DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, yaklaşık 4 metre derinliği olan beton tünellerinde obüs ve topçu birliklerinin yoğun ateşiyle imha ediliyor.



İNLERİNDE YAKALANDILAR



Terörden arındırılan köylerde ise arama tarama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teröristlerin yaptığı tüneller de tespit edilerek kullanılamaz hale getiriliyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birlikleri teröristlerle karadan sıcak temasa girdi. Bölgede TSK'nın vurduğu hedefler arasında ABD'nin teröristlere verdiği ekipman desteğiyle inşa edilen bu tünellerin de yer aldığı belirtildi. Örgüt işgalindeki Rasulayn'da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.



11'İ CANLI ELE GEÇİRİLDİ



TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Rasulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.