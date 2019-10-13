ABD'den Barış Pınarı açıklaması: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki yoğun çatışmalara karışmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Orta Doğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmaya zorluyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar. Neden savaş ilanı istemiyorlar?" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın 1000 kadar ABD askerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini açıkladı. Askerler ülkenin güneyine kaydırılacak.